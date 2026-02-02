Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kardeşten 1'i hastanede yaşamını yitirdi.



Murat Y'nin kullandığı 35 AZD 252 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AGE 395 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada, motosiklette bulunan Tayfun Ş. (32) ile kardeşi Bekir Ş. (30) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayfun Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü Murat Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

