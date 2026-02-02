Habertürk
Habertürk
        Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kardeşten 1'i hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 22:21 Güncelleme: 02.02.2026 - 22:21
        Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
        Murat Y'nin kullandığı 35 AZD 252 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Ergenekon Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AGE 395 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklette bulunan Tayfun Ş. (32) ile kardeşi Bekir Ş. (30) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayfun Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Murat Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

