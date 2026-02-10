Canlı
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 13:36 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:36
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında firari hükümlü A.A'nın (43) Seyrantepe Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

        Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

