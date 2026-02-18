Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediyesi 160 bin kişiye iftar verecek

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 160 bin kişiye iftar verileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Büyükşehir Belediyesi 160 bin kişiye iftar verecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 160 bin kişiye iftar verileceğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı ve eski garaj alanında iftar programı düzenlenecek. Ayrıca 17 ilçede belirlenen noktalarda vatandaşlara iftar verilecek.

        Ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda her akşam Hacivat ve Karagöz, orta oyunu, ateşbaz ve çeşitli gösteriler sahnelenecek, ramazan dinletileri gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, huzurlu bir ramazan ayı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        MHP Alaşehir İlçe Başkanı Atılgan, partisinin 57. yılını kutladı
        MHP Alaşehir İlçe Başkanı Atılgan, partisinin 57. yılını kutladı
        Şehzadeler'de Ramazan fırsatçılığına geçit yok
        Şehzadeler'de Ramazan fırsatçılığına geçit yok
        Demirci'de eski meteoroloji binası sosyal tesise dönüştürüldü
        Demirci'de eski meteoroloji binası sosyal tesise dönüştürüldü
        Salihli'de zeytinyağı çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Salihli'de zeytinyağı çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
        Manisa'da iki araç debisi yükselen derede sürüklendi
        Manisa'da iki araç debisi yükselen derede sürüklendi
        Uzmanından sahur uyarısı: "Sahur günün sigortası"
        Uzmanından sahur uyarısı: "Sahur günün sigortası"