Manisa Büyükşehir Belediyesi 160 bin kişiye iftar verecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 160 bin kişiye iftar verileceğini bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı ve eski garaj alanında iftar programı düzenlenecek. Ayrıca 17 ilçede belirlenen noktalarda vatandaşlara iftar verilecek.



Ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda her akşam Hacivat ve Karagöz, orta oyunu, ateşbaz ve çeşitli gösteriler sahnelenecek, ramazan dinletileri gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, huzurlu bir ramazan ayı diledi.

