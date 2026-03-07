Demirci'nin susamlı helvası ramazanın vazgeçilmezleri arasında

Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazan ayına özel üretilen susamlı helva, uzun yılladır iftar sofralarında yerini alıyor.



Hacıhasan Mahallesi'nde dedesi ile babasından kalan helva üretimini sürdüren 55 yaşındaki Mustafa Akgün, ramazanın ayı gelmesiyle susamlı helva için tezgahın başına geçti.



Akgün, ilçe sakinlerinin ramazanda ilgi gösterdiği susamlı helvayı yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Sabahın erken saatlerinde aile büyüklerinden miras kalan kazanının başına geçen Akgün, su, şeker, limon suyu ve çöven otunu ateşte kaynatıyor, kıvam alan içeriği susamla buluşturarak helva haline getiriyor.





Akgün, AA muhabirine susamlı helvanın hazırlanışının zahmetli olduğunu, bu nedenle sadece ramazanda ürettiklerini söyledi.





Susamlı helvanın diğer helvalardan farklı bir tada sahip olduğu ifade eden Akgün, "Geleneksel çizgimizden ödün vermeden ilçemize ve kargo yoluyla il dışına bu lezzeti ulaştırıyoruz." dedi.



İlçe sakinlerinden 63 yaşındaki Levent Erbak ise çocukluğundan beri ramazanda helva dükkanının yolunu tuttuğunu belirterek, "Bu tadı senede sadece bir kez alabiliyoruz. Çocukluğumuzda helvacı akşamları da açık olurdu. Ustalarımız yavaş yavaş yaşlanıyor ama gelecek nesillerin bu geleneği devam ettirmesi bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

