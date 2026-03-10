Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 22:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serdar Osman Akarsu, Kerem Kalkan

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez (Dk. 87 Yasin Güreler), Umut Erdem, Lindseth, Cissokho, Adekanye, Vargas (Dk. 87 Osman Kahraman), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 55 Yunus Emre Dursun), Diony

        SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Fethi Özer (Dk. 69 Metehan Mert), Caner Osmanpaşa (Dk. 76 Ahmet Ercan Ekmekci), Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 63 Aytaç Kara), Enver Kulasın (Dk. 60 Ozan Sol), Silva, Poko, Camara, Eze (Dk. 46 Batuhan Kör)

        Goller: Dk. 11 Diony, Dk. 57 Adekanye, Dk. 90+1 Osman Kahraman (Manisa FK)

        Kırmızı kart: Dk. 47 Cissokho (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 86 Yunus Emre Dursun (Manisa FK), Dk. 42 Ömer Bayram, Dk. 53 Fethi Özer, Dk. 90+5 Ozan Sol (SMS Grup Sarıyer)




        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kaymakam Dalak'tan Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret
        Kaymakam Dalak'tan Kıbrıs Gazisine anlamlı ziyaret
        Öğretmene tehdit iddiası sendikaları birleştirdi Manisa'da tehdit edilen öğ...
        Öğretmene tehdit iddiası sendikaları birleştirdi Manisa'da tehdit edilen öğ...
        43 yıllık öğretmene hüzünlü veda
        43 yıllık öğretmene hüzünlü veda
        Salihli'de öğrencilerden Ramazan'da dayanışma örneği
        Salihli'de öğrencilerden Ramazan'da dayanışma örneği
        Manisa'da meyve ağaçlarına ateş yanıklığı uyarısı
        Manisa'da meyve ağaçlarına ateş yanıklığı uyarısı