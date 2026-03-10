Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Serdar Osman Akarsu, Kerem Kalkan
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Kubilay Sönmez (Dk. 87 Yasin Güreler), Umut Erdem, Lindseth, Cissokho, Adekanye, Vargas (Dk. 87 Osman Kahraman), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 55 Yunus Emre Dursun), Diony
SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Fethi Özer (Dk. 69 Metehan Mert), Caner Osmanpaşa (Dk. 76 Ahmet Ercan Ekmekci), Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 63 Aytaç Kara), Enver Kulasın (Dk. 60 Ozan Sol), Silva, Poko, Camara, Eze (Dk. 46 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 11 Diony, Dk. 57 Adekanye, Dk. 90+1 Osman Kahraman (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 47 Cissokho (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 5 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 86 Yunus Emre Dursun (Manisa FK), Dk. 42 Ömer Bayram, Dk. 53 Fethi Özer, Dk. 90+5 Ozan Sol (SMS Grup Sarıyer)
MANİSA
