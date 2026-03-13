Canlı
        Manisa'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Manisa'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:42
        Manisa'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Turan Mahallesi'nde birlikte alkol aldıkları değerlendirilen S.P. (33) ile Uğur Çakmak (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, yanındaki bıçakla Çakmak'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli S.P. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Uyuşturucu kullandığı şüphesi üzerine kan ve idrar örneği alınması için hakkında işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Çakmak'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

