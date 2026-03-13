Manisa'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.



Turan Mahallesi'nde birlikte alkol aldıkları değerlendirilen S.P. (33) ile Uğur Çakmak (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, yanındaki bıçakla Çakmak'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli S.P. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Uyuşturucu kullandığı şüphesi üzerine kan ve idrar örneği alınması için hakkında işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Çakmak'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.







