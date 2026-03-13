Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.Ç'yi (21) düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 380 lira ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.