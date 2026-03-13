Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Giriş: 13.03.2026 - 13:45
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede, hırsızlık yaptıklarını değerlendirilen A.A, F.A, Ç.D. ve A.D. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve A.D. tutuklandı, F.A. ve Ç.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

