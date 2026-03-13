Manisa'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, hırsızlık yaptıklarını değerlendirilen A.A, F.A, Ç.D. ve A.D. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve A.D. tutuklandı, F.A. ve Ç.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
