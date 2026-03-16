        Manisa'da Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı denetim yapıldı

        Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

        Giriş: 16.03.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Ticaret İl Müdürü Haydar Aydemir ve beraberindeki ekipler, il genelindeki denetimleri merkez Yunusemre ilçesinde sürdürdü.

        Bu kapsamda market, fırın, kafe ve restoranlarda inceleme yapıldı, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri kontrol edildi.

        Manisa Ticaret İl Müdürü Haydar Aydemir, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelinde fiyat etiketi, menü ve haksız fiyat artışına yönelik kontrollerin devam ettiğini belirtti.

        Bayramın yaklaşmasıyla denetimlerin artırıldığını söyleyen Aydemir, "Ramazan ayında yaptığımız denetimler kapsamında 90 firmada 154 üründe aykırılık tespit ettik ve toplam 611 bin 842 lira idari para cezası uyguladık. Haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek." dedi.

        Aydemir, yılbaşından bu yana 382 firmada 28 bin 583 ürünün denetlendiğini, 90 firma ve 154 ürünle ilgili işlem yapıldığını kaydetti.

        İşletmelere ve vatandaşlara çağrıda bulunan Aydemir, "Esnafımız ve market zincirleri, etiketlerini güncel ve dürüst tutmakla yükümlüdür. Vatandaşlarımız bu durumla karşılaştığında sessiz kalmamalıdır. CİMER, haksız fiyat artışı mobil uygulaması ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden başvurularını bildirebilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

