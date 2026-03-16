Türkiye'nin önemli tarım alanlarından Gediz Ovası'ndaki meyve ağaçları çiçek açtı. Gediz Nehri'nin suladığı ovanın Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bölümünde erik, kiraz, şeftali ve badem ağaçları çiçeklendi. Pembe, beyaz ve eflatun çiçekler, ovada çok renkli görüntü oluşturdu. Ovadaki renklilik dronla görüntülendi. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine ilçede meyve sezonunun yaklaştığını söyledi. Ağaçların "yalancı bahara" aldandığını ifade eden Şenol, "Ayaz olmadığından ağaçlar, 20 gün önce çiçek açtı." dedi.

