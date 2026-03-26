Salihli'de tır ile kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. M.K. idaresindeki 35 NBH 04 plakalı tır Alaşehir Kavşağı yakınlarında, önünde ilerleyen F.G. yönetimindeki 35 AZE 205 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

