Manisa'nın Demirci ilçesinde kar etkili oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. İlçe merkezinde sağanak etkisini sürdürürken, 1470 rakımlı Akçakertik mevkisi, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesi karla kaplandı. Sis nedeniyle Demirci-Simav kara yolunun yüksek kesimlerinde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Yetkililer, kara yolunda gece saatlerinde buzlanma meydana gelebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.