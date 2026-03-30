Alaşehir'de çukura düşen köpeği itfaiye kurtardı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir inşaatın temel çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 30.03.2026 - 09:08
Sakarya Mahallesi yaşayan Ali İlgen, "Pamuk" isimli köpeğinin bir inşaatın temeli için açılan 3 metrelik bir çukura düştüğünü itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla köpeği bulunduğu çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.
