Kadın muhtarın projesi örnek oldu Akhisar’ın Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak tarafından başlatılan ‘Hayata umut’ projesi Manisa’da yayılmaya başladı

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak tarafından kök hücre, kan ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla başlatılan ‘Hayata Umut’ projesine Akhisar Belediyesinden sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.

Kök hücre, kan ve organ bağışını teşvik amacıyla Kültür Merkezi Lale Salonu’nda ‘Hayata Umut Konferansı gerçekleştirildi. Konferansa, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, şube müdürleri, büyükşehir ve MASKİ personeli, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof.Dr. İsmet Aydoğdu, Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Savaş, Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Manisa Kan bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ve Ulucami Mahalle Muhtarı Proje Sorumlusu Nesime Şakrak, Akhisar ve merkez ilçelerinden gelen mahalle muhtarları katıldı.

Konferansta, İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Aydoğdu, Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Savaş, Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Manisa Kan bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ve Ulucami Mahalle Muhtarı Proje Sorumlusu Nesime Şakrak birer konuşma yaptı. Konuşmacılar, korkmadan, çekinmeden kök hücre kan ve organ bağışı yapılması gerektiğinin altını çizdi. Konferansta Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal da yer aldı. Başkal, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kök hücre, kan ve organ bağışı ile ilgili çalışmalarından bahsetti. Konferansta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kök hücre, kan ve organ bağışının önemine değinen videosu yayınlandı.



Muhtar Şakrak’tan Başkan Ergün’e teşekkür

Akhisar Ulucami Muhtarı Nesime Şakrak, kök hücre, kan ve organ bağış çağrısı yaparak projeye verdiği destekten ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.



“İnsanların yaşamına umut olun”

Önemli ve anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinin Akhisar’da bir kadın muhtar tarafından hayata geçirildiğine dikkat çeken Genel Müdür Başaran, “Benim buraya asıl gelme nedenim MASKİ Genel Müdürü kimliğimden ayrı olarak bir anne olmam. Hem de lösemi teşhisi konmuş ve kök hücre nakli olmuş bir çocuğun annesiyim. 9 Ocak’ta kızıma lösemi teşhisi kondu. İlayda gerçekten çok güçlü bir genç kadın. Tüm gücü ve olgunluğuyla her şeyi birlikte, el ele atlattık. Aradan geçen zorlu bir süreç sonrasında, bir gün doktorumuza kontrole gittiğimizde yüzünde tarif edemediğim bir mutluluk gördüm. Doktorumuz bize uygun kök hücre bulunduğunu söyledi. Yaşadığımız mutluluğu hiçbir şekilde tarif etmem mümkün değil. 18 Temmuz’da da kök hücre nakli yapıldı. Tedavi sürecimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor. İnşallah yakın zamanda ailemizin yaşama tekrar bağlanmasını sağlayan ve adeta bize ışık olan donörümüz ile tanışma fırsatı bulacağız. Tarifi asla mümkün olmayan bir duygu bu. Donör olun ve insanların yaşamına umut olun. Bu konferansın gerçekleşmesinde emeği ve desteği olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan konuşmacılarımız ve Akhisar’dan ve merkez ilçelerimizden gelen mahalle muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

MANİSA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

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