Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 10 adet obje ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 10 adet obje ele geçirildi

İHA

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu tahmin edilen 10 adet obje ele geçirildi. Objeleri satmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 10 adet obje ele geçirildi

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser olduğu tahmin edilen 10 adet obje ele geçirildi. Objeleri satmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Saruhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı, Dilek Mahallesi’nde ikamet eden 29 yaşındaki M.A. isimli şahsın elinde kültür ve tabiat varlığı niteliği olan objelerin bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler objeleri satma hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen M.A.'ya yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında M.A.'nın evinde arama yapıldı. Saruhanlı ilçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince evde yapılan aramada değişik boy ve ebatlarda kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıdığı tahmin edilen 10 adet obje ele geçirildi.
Tarihi eser kaçaklığı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 ...
Eve tombala baskını
YEREL HABERLER Eve tombala baskını
Manisa FK’dan amatör kulüplere işbirliği çağrısı
YEREL HABERLER Manisa FK’dan amatör kulüplere işbirliği çağrısı
Manisa’da büyük temizlik seferberliği Manisa’nın Şehzadeler Belediyesi tarafından şehirde temizlik seferberliği başlatıldı Proje kapsamında şehrin daha temiz tutulması ve doğanın korunması için vatandaşlarla işbirliği yapılacak
YEREL HABERLER Manisa’da büyük temizlik seferberliği Manisa’nın ...
Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Diyaliz hastalarını taşıyan araç ile ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Diyaliz hastalarını taşıyan araç ile ticari araç ...
Yunusemreli judocular madalyaları topladı
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular madalyaları topladı
Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Yunus Emre’yi anlattı
YEREL HABERLER Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Yunus Emre’yi ...
Demirci’de proje yazan 9 okula 159 bin 429 lira destek
YEREL HABERLER Demirci’de proje yazan 9 okula 159 bin 429 lira ...
Kula'da tombala operasyonu
YEREL HABERLER Kula'da tombala operasyonu
Manisa sis etkili oldu
YEREL HABERLER Manisa sis etkili oldu
Manisa FK tura inanıyor
YEREL HABERLER Manisa FK tura inanıyor
Selendi’de ‘Manep 2023’ün Tanıtım Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Selendi’de ‘Manep 2023’ün Tanıtım Toplantısı yapıldı
Manisa FK’da gözler kupa maçına çevrildi
YEREL HABERLER Manisa FK’da gözler kupa maçına çevrildi
Kırtık Deresi 10 ayda yeniden düzenlendi
YEREL HABERLER Kırtık Deresi 10 ayda yeniden düzenlendi
Şehidin adı okul gazetesinde de yaşayacak
YEREL HABERLER Şehidin adı okul gazetesinde de yaşayacak
Selendi'ya yüksekokul kazandırmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Selendi'ya yüksekokul kazandırmak için seferber ...
Okul kantinlerinde ‘şırınga’ denetimi 2 çocuğun ölümüne neden olan ‘Şırınga çikolata’ya denetleme
YEREL HABERLER Okul kantinlerinde ‘şırınga’ denetimi 2 çocuğun ...
Başkan Besim Dutlulu, esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Besim Dutlulu, esnafın sorunlarını dinledi
Manisa, Oryantiring Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Manisa, Oryantiring Türkiye Şampiyonasına ev ...
Akhisar’da yerli tohumlar toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Akhisar’da yerli tohumlar toprakla buluşuyor
Mesleğini, minyatür semer yaparak yaşatıyor
YEREL HABERLER Mesleğini, minyatür semer yaparak yaşatıyor
Salihli’nin sultanları devreyi galibiyetle kapattı
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları devreyi galibiyetle kapattı
Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X