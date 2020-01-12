İlim Yayma Cemiyeti 'Özgüvenç’le devam' dedi

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi, 5. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Şubenin konferans salonunda gerçekleşen genel kurulda 2012 yılından beri başkanlık görevini yürüten Recep Özgüvenç yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurula Şehzadeler Belediye Başkanı ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi üyesi Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, genel kurul delegeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Öncelik eğitim

Divan Başkanlığına Ali Polat’ın seçildiği genel kurul Kur'anı Kerim Tilaveti ile başladı. Genel Kurulda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, “Manisa Şubemiz 2007 yılında kurulmuş olup, 13 yıldır Manisamıza ve ilimizdeki eğitim çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Manisa Şubemiz bünyesinde 1 erkek yurdu, 1 kız yurdu, 1 eğitim merkezi ve bir de şube merkezi bulunmaktadır. Manisa’daki kız ve erkek yurtlarımızda 300’e yakın öğrenci barınmakta, eğitim merkezimizde yaklaşık 50 öğrenci eğitim almaktadır. Öncelikli çalışma alanımız eğitimdir. Üniversite gençliğinin milli ve manevi değerlerle donatılmasına; yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz başta olmak üzere şehrin gençliğine büyük bir emek harcanmakta, ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Çocuklarımıza ve gençliğimize yönelik yaptığımız çalışmalar aynı zamanda bizlere, alanında iyi yetişmiş, çocuklarımızla doğru iletişim kurabilen, onların eğitimlerini gönüllerine girerek, sevgiyle gerçekleştirebilen rehberler ve öğretmenler kazandıracaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi şuurlu, mukaddesatına bağlı ve işini iyi yapan birer şahsiyet olarak yetiştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda, geçmiş yıllara göre daha fazla çalışmamız ve çok daha güzel işler ortaya koymamız gerekiyor. Onun için birbirimize güvenmeye, kenetlenmeye ve birlikte güzel işlere vesile olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz, duyacağız.” ifadelerini kullandı.

Genel kurulda konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeniden başkanlığa seçilen Recep Özgüvenç’i ve yönetim kurulu üyelerini kutladı. İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi tarafından yapılan faaliyetlerin Manisa halkına, Manisa’da okuyan üniversite öğrencilerine çok büyük katkı sağladığını belirten Başkan Çelik, elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini belirtti.

Recep Özgüvenç yönetimindeki İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi'nin yeni yönetiminde Nadir Teke, Rahmi Volkan Soyumert, Ahmet Sofuoğlu, Seyid Yasin İlban, Mustafa Ali Çipiloğlu ve Mustafa Çelebi yer aldı.

MANİSA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:54

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