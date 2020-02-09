TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 - İBBSK: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 18. haftasında evinde ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü 31 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ligin 18. haftasında evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü ağırladı. Kula Spor Salonu’nda oynanan mücadelede 10 geriye düşen Kula temsilcisi, disiplinli oyun anlayışı ile geriden geldiği müsabakayı 31 kazanmasını bildi.

Mücadelenin ilk teknik molasına 129 önde girmesine rağmen üstünlüğü koruyamayan Jeopark Kula, ilk setini 2725 kaybetti. İkinci sete galibiyet odaklı başlayan Kula temsilcisi, teknik molasına 129 önde girdiği ikinci seti 2511 alarak mücadelede eşitliği sağladı. Üstün performansla üçüncü teknik molaya da 129 önde giren Jeopark Kula, 2522 aldığı setle 21 öne geçti. Müsabakanın son setinde galibiyet ruhunu elden bırakmayan Kula temsilcisi, son seti de 2523 alarak müsabakadan 31 galip ayrıldı.

18. haftada alınan sonuçlara göre Jeopark Kula Belediyespor puanını 31’e çıkararak 5’nci sıraya yükselirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü ise 19 puanla 9’uncu sırada kaldı.

MANİSA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:39

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