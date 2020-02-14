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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Deniz, öğrencilerle birlikte kitap okudu

İHA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu ve TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Vali Deniz, öğrencilerle birlikte kitap okudu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu ve TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Eğitime ve kitap okumaya verdiği önemle dikkat çeken Manisa Valisi Ahmet Deniz’in okul ziyaretleri devam ediyor. Vali Deniz okul ziyaretleri kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu ve TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluştu.
‘Manisa her yerde okuyor’ Projesi kapsamında Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine katılan Vali Deniz, öğrenci ve öğretmenlere kitap hediye etti.
İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali Deniz daha sonra öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenlerle sohbet eden Vali Deniz, “Bütün çocuklarımıza sahip çıkıp, onlara iyi bir gelecek hazırlamak için birlikte çalışacağız. Birlik olursak aşamayacağımız bir şey yok. Yıllardır bu ülke üzerinden oynanan oyunları hepimiz biliyoruz. Çok şükür ki milletimizin feraseti sayesinde bunları aşıyoruz. Bu ülkenin her köşesi devletine ve milletine bağlı, çok değerli insanlarımızla ve yetenekli çocuklarımızla dolu. Geleceğe güvenle bakacağız, çok çalışarak her alanda en iyi olmaya gayret edeceğiz” dedi.

Ailelerimizi sıklıkla ziyaret edelim
Öğretmenlerin gözlerindeki meslek sevgisini görmenin kendisini mutlu ettiğini de ifade eden Vali Deniz şunları söyledi: “Sizlerin bu ülkeye vereceği çok şey var. Geleceğimiz olan çocuklarımız sizlere emanet. Çocuklarımıza aldıkları eğitimin yanında spor ve sanat sevgisini aşılayalım. MANEP 2023 projelerimizin de amacı bu. Ailelerimizi sıklıkla ziyaret edelim. Çocukların eğitiminde onların da desteğini alalım. Ülkemizin birliği, beraberliği ve refahı için elimizden gelenin en iyisini yapalım. Daha refah ve daha iyi bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.”
Vali Deniz daha sonra sınıfları da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Deniz, ‘Manisa her yerde okuyor’ Projesi kapsamında öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Kitapların yenidünyalara açılan kapılar olduğunu söyleyen Vali Deniz, öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.
Okulun spor salonunda da incelemelerde bulunan Vali Deniz, Judo antrenmanı yapan öğrencileri izledi. Düzenlenen Judo Turnuvalarında dereceye girenlerinde olduğu öğrencileri tebrik eden Vali Deniz, “Kendinize inanın, vazgeçmeyin ve çok çalışın. Eminim ki ileri de çok daha güzel başarılara imza atacak, Türkiye’nin gururu sporcular olacaksınız.” diye konuştu.
Vali Ahmet Deniz’e ziyaretinde Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk de eşlik etti.

Vali Deniz’den şampiyon sporcuları yetiştiren okula ziyaret
Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası’nda 3 altın madalya kazanan Muhammed Keskin ve Judoda Balkan Şampiyonu olan Funda Ögel’in de eğitim gördüğü TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni de ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, okulda incelemelerde bulundu ve öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Şampiyon sporcular Muhammed Keskin, Funda Ögel ve okul idarecileri tarafından karşılanan Vali Ahmet Deniz, okulda incelemelerde bulundu. Öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Deniz, ülkelerin gelişmişliğinin eğitimle sağlandığını belirterek “Sanayisi ile Türkiye’nin göz bebeği olan Manisa’daki nitelikli eleman talebini meslek liseleri ile karşılayabiliriz. Meslek liselerinin önemini ailelere iyi anlatmalıyız. Öğretmenlerimize güveniyoruz. Sizlerin yetiştireceği devletini ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, spor, sanat ve edebiyatla uğraşan çocuklarımızla ülkemizin geleceği daha aydınlık olacaktır” dedi.

Vali Deniz’den öğrencilere müjde
TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Deniz, okula iki adet tenis masası verileceğini aynı zamanda bir kütüphane yapılacağı müjdesini verdi.
Öğrencilere çok çalışmaları, akademik eğitimlerinin yanı sıra sanat ve sporla uğraşmaları, kitap okumayı hayatlarının bir parçası yapmaları tavsiyesinde bulunan Vali Deniz, “Sizler, bizlerin geleceğisiniz. Çok çalışın; kendinize, ailenize ve ülkemize faydalı bireyler olun.” diye konuştu.
Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk’ün de eşlik ettiği ziyarette Vali Deniz, öğretmen ve öğrencilere kitap hediye ederek kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

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