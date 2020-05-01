Gördes’te bir mahalle karantinaya alındı

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Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Manisa Valiliği, Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi'nin korona virüs tedbirleri sebebiyle karantinaya alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi 30.04.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.04.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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