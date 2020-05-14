Genç Memur-Sen’den Kızılay’a kan bağışı takviyesi

Genç MemurSen Manisa İl Temsilciliği, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınından dolayı azalan kan stoklarının artırılmasına katkı sunmak için Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Genç MemurSen Manisa İl Temsilciliği üyeleri, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınından dolayı azalan kan stoklarının artırılmasına katkı sunmak için il genelinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Genç MemurSen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz ve sendika üyeleri, MemurSen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner’in de katılımıyla Ulupark Dilaver Vardarer Kan Alma Birimi’ne gelerek form doldurdu, ardından kan bağışında bulundu.

Genç MemurSen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz, Ege Bölgesinde kan stoklarının 400’ün altında kaldığı için il genelinde kan bağışı kampanyası düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Güleryüz, “Ülkemizde korona virüs (Covid19) sebebiyle kan bağışında sıkıntılar yaşanmaktadır. Manisa Türk Kızılayı’ndan edindiğimiz bilgilere göre, Ege Bölgesinde 400'ün altında kan stoğu kalmış bulunmaktadır. Biz de Genç MemurSen Manisa İl Temsilciliği olarak ‘Haydi kan dostum, sıra sende’ diyerek il genelinde kan bağışı kampanyası düzenleme kararı aldık. İl genelindeki kan verme noktalarımıza giderek destek oluyor ve kan bağışında bulunuyoruz. Emeği geçen tüm sendika üyelerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

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