Kaymakam Duru: “Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel kuralı unutmamalıyız”

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 1 Haziran tarihinde geçilen ‘kontrollü sosyal hayat’ kapsamında düzenlenen İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Kula halkının salgın sürecinde alınan kararlara özenle riayet etmesiyle bu noktaya kadar başarılı bir şekilde gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaymakam Duru, ‘kontrollü sosyal hayat’ çerçevesinde de 3 temel kural olan maske, sosyal mesafe ve bireysel hijyene dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 1 Haziran tarihinde kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı düzenledi. Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, yeni tip Korona virüs(Covid19) ile mücadele kapsamında gelinen noktada, alınan yeni kararlar değerlendirildi. Uzun bir süredir hizmet vermesi kısıtlanan meslek dallarının kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeniden hizmete başlaması ve bu meslek dalları için sağlıklı bir şekilde hizmetin devam etmesine yönelik alınan kararlara ilişkin açıklama yapan Kaymakam Kemal Duru, salgın sürecinde Kula halkının alınan kararlara özenle riayet etmesinden dolayı teşekkür etti. Gelinen bu noktaya kadar Kula olarak salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Kaymakam Duru, bu süreçte görev alan başta sağlık çalışanları olmak üzere kolluk kuvvetleri, muhtarlar, imamlar, öğretmenler, zabıta personelleri, belediye personelleri ve kamu görevlilerine çok teşekkür etti.

Kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan yeni kararları değerlendirdiklerini dile getiren Kaymakam Kemal Duru, bu tedbirlere ilişkin gerekli tebliğlerin, görevlilerce esnaflara yapılacağını söyledi. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler için alınan sokağa çıkma kısıtlamasının hala daha devam ettiğini hatırlatan Kaymakam Duru, kısıtlaması devam eden vatandaşların belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabileceklerini söyledi.



“Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel kuralı unutmamalıyız.”

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ardından açıklama yapan Kaymakam Duru, “Yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana Kula’daki görevlilerimizle mücadelemizi çok iyi yönettik. Zarar görmeden geldiğimiz bu noktaya kadar, görevini özenle ifa eden görevlilerimize ve belirlenen kurallara riayet ederek toplum sağlığını esas kılan tüm vatandaşlarımıza, göstermiş oldukları çabalardan dolayı teşekkür ederim. Salgınla mücadelede gelinen bu noktada, hepinizin bildiği üzere 1 Haziran tarihinde kontrollü sosyal hayata geçmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak toplantımızı yaptık, gerekli tedbirleri de aldık. Almış olduğumuz kararlar, görevlilerimizce ilgili meslek kuruluşlarına tebliğ edilecek ve bu kurallara uyulması için sıkı denetimler devam edecektir. Gelinen bu noktada, kontrollü sosyal hayata geçmemiz vatandaşlarımızın rehavete kapılmasına müsaade etmesin. Ülke genelinde bu salgın riski, henüz tamamen geçmiş değil. Bakanlıklarımızca alınan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kontrollü sosyal hayat kuralları, Kula’mızda da özenle uygulanacak. Bu kapsamda, salgının yayılmasını önleyecek 3 temel kuralı, daha sıkı bir şekilde uygulamalıyız. Çok nadir de olsa, ilçemizde bazen görüyorum, bazı vatandaşlarımız maskelerini çenelerinin altına alarak, ağız ve burun kısmını kapatmıyor. Böyle olunca da virüsten korunamıyoruz. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde, alınan tedbirleri Kula’da harfiyen uygulamak için, gerekli kuralları belirledik. Bu kapsamda, yeniden hizmete başlayan esnaflarımızın belirlenen tedbirlere özen göstermesini rica ediyorum. Vatandaşlarımızın da, salgından korunmak ve yayılmasını önlemek için 3 temel kural olarak belirlenen maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve bireysel hijyen kurallarına özen göstermesini rica ediyorum. Biz bu süreçte millet olarak bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Salgının bulaştığı ülkeler arasında hükümetimizin gayretli çalışmaları ile, diğer ülkelere oranla bu süreci çok iyi yönettik. İnşallah bundan sonra da kontrollü sosyal hayat çerçevesinde bir ve beraber olduğumuzu gösterip, bu süreci atlatacağız. İnşallah en kısa sürede, eski günlerdeki gibi selamlaşmalarımıza, birbirimizi samimiyetle kucaklamaya devam edeceğiz. Tüm hemşeHrilerime saygı ve selamlarımı iletiyorum.”

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