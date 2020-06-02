Kaymakam Duru: “Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel kuralı unutmamalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Duru: “Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel kuralı unutmamalıyız”

İHA

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 1 Haziran tarihinde geçilen 'kontrollü sosyal hayat' kapsamında düzenlenen İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Kula halkının salgın sürecinde alınan kararlara özenle riayet etmesiyle bu noktaya kadar başarılı bir şekilde gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaymakam Duru, 'kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde de 3 temel kural olan maske, sosyal mesafe ve bireysel hijyene dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kaymakam Duru: “Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel kuralı unutmamalıyız”

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 1 Haziran tarihinde geçilen ‘kontrollü sosyal hayat’ kapsamında düzenlenen İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Kula halkının salgın sürecinde alınan kararlara özenle riayet etmesiyle bu noktaya kadar başarılı bir şekilde gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaymakam Duru, ‘kontrollü sosyal hayat’ çerçevesinde de 3 temel kural olan maske, sosyal mesafe ve bireysel hijyene dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Kula Kaymakamı Kemal Duru, 1 Haziran tarihinde kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı düzenledi. Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, yeni tip Korona virüs(Covid19) ile mücadele kapsamında gelinen noktada, alınan yeni kararlar değerlendirildi. Uzun bir süredir hizmet vermesi kısıtlanan meslek dallarının kontrollü sosyal hayat çerçevesinde yeniden hizmete başlaması ve bu meslek dalları için sağlıklı bir şekilde hizmetin devam etmesine yönelik alınan kararlara ilişkin açıklama yapan Kaymakam Kemal Duru, salgın sürecinde Kula halkının alınan kararlara özenle riayet etmesinden dolayı teşekkür etti. Gelinen bu noktaya kadar Kula olarak salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Kaymakam Duru, bu süreçte görev alan başta sağlık çalışanları olmak üzere kolluk kuvvetleri, muhtarlar, imamlar, öğretmenler, zabıta personelleri, belediye personelleri ve kamu görevlilerine çok teşekkür etti.
Kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan yeni kararları değerlendirdiklerini dile getiren Kaymakam Kemal Duru, bu tedbirlere ilişkin gerekli tebliğlerin, görevlilerce esnaflara yapılacağını söyledi. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler için alınan sokağa çıkma kısıtlamasının hala daha devam ettiğini hatırlatan Kaymakam Duru, kısıtlaması devam eden vatandaşların belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabileceklerini söyledi.

“Kontrollü sosyal hayatta, 3 temel kuralı unutmamalıyız.”
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ardından açıklama yapan Kaymakam Duru, “Yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana Kula’daki görevlilerimizle mücadelemizi çok iyi yönettik. Zarar görmeden geldiğimiz bu noktaya kadar, görevini özenle ifa eden görevlilerimize ve belirlenen kurallara riayet ederek toplum sağlığını esas kılan tüm vatandaşlarımıza, göstermiş oldukları çabalardan dolayı teşekkür ederim. Salgınla mücadelede gelinen bu noktada, hepinizin bildiği üzere 1 Haziran tarihinde kontrollü sosyal hayata geçmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak toplantımızı yaptık, gerekli tedbirleri de aldık. Almış olduğumuz kararlar, görevlilerimizce ilgili meslek kuruluşlarına tebliğ edilecek ve bu kurallara uyulması için sıkı denetimler devam edecektir. Gelinen bu noktada, kontrollü sosyal hayata geçmemiz vatandaşlarımızın rehavete kapılmasına müsaade etmesin. Ülke genelinde bu salgın riski, henüz tamamen geçmiş değil. Bakanlıklarımızca alınan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kontrollü sosyal hayat kuralları, Kula’mızda da özenle uygulanacak. Bu kapsamda, salgının yayılmasını önleyecek 3 temel kuralı, daha sıkı bir şekilde uygulamalıyız. Çok nadir de olsa, ilçemizde bazen görüyorum, bazı vatandaşlarımız maskelerini çenelerinin altına alarak, ağız ve burun kısmını kapatmıyor. Böyle olunca da virüsten korunamıyoruz. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde, alınan tedbirleri Kula’da harfiyen uygulamak için, gerekli kuralları belirledik. Bu kapsamda, yeniden hizmete başlayan esnaflarımızın belirlenen tedbirlere özen göstermesini rica ediyorum. Vatandaşlarımızın da, salgından korunmak ve yayılmasını önlemek için 3 temel kural olarak belirlenen maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve bireysel hijyen kurallarına özen göstermesini rica ediyorum. Biz bu süreçte millet olarak bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Salgının bulaştığı ülkeler arasında hükümetimizin gayretli çalışmaları ile, diğer ülkelere oranla bu süreci çok iyi yönettik. İnşallah bundan sonra da kontrollü sosyal hayat çerçevesinde bir ve beraber olduğumuzu gösterip, bu süreci atlatacağız. İnşallah en kısa sürede, eski günlerdeki gibi selamlaşmalarımıza, birbirimizi samimiyetle kucaklamaya devam edeceğiz. Tüm hemşeHrilerime saygı ve selamlarımı iletiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sopayla dövülen köpeğe Başkan Öküzcüoğlu sahip çıktı Sokak ortasında sopayla defalarca darbe alan köpek Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Sopayla dövülen köpeğe Başkan Öküzcüoğlu sahip ...
Motosiklet hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı Uslanmaz hırsız, her yerde aranıyordu, yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı önce kameraya, sonra polise ...
Alaşehir'de sulama sezonu başladı
YEREL HABERLER Alaşehir'de sulama sezonu başladı
Duran otomobile süt tankeri çarptı: 3 yaralı Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
YEREL HABERLER Duran otomobile süt tankeri çarptı: 3 yaralı Hurdaya ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye hayat verdi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi 80 dekarlık araziye ...
Akhisarspor'da avantajı fikstür
YEREL HABERLER Akhisarspor'da avantajı fikstür
Asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Asfalt çalışmaları başladı
Her hafta farklı bir konuyu uzmanıyla birlikte değerlendirecekler
YEREL HABERLER Her hafta farklı bir konuyu uzmanıyla birlikte ...
‘Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri’ yeniden açıldı
YEREL HABERLER ‘Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezleri’ yeniden ...
Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek
YEREL HABERLER Covid-19 nedeniyle ekonomik kayba uğrayanlara destek
Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü
YEREL HABERLER Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla ...
Başkandan kahvecilere çay desteği Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu 76 gün sonra yeniden açılan kahvehanelere çay desteğinde bulundu
YEREL HABERLER Başkandan kahvecilere çay desteği Alaşehir Belediye ...
Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar yetiştiriyor Manisa'da 26 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Halil İbrahim Kaya evinin deposunu istiridye mantar bahçesine çevirdi Emekli olduktan sonra 2. üniversitesini tarım üzerine okuyan Kaya, hobi olarak mantar yetiştiriciliğine başladı
YEREL HABERLER Yıllarca öğrenci yetiştirdi şimdi mantar ...
MAGİAD üyeleri işlerinin başında
YEREL HABERLER MAGİAD üyeleri işlerinin başında
Polisin kaza yapan alkollü sürücü ile imtihanı
YEREL HABERLER Polisin kaza yapan alkollü sürücü ile imtihanı
Yazar İlber Ortaylı'ya Kırkağaç'tan tarihi hediye Kırkağaç'taki 1658 yıllık ağacın zeytinyağı Ortaylı'ya hediye edildi
YEREL HABERLER Yazar İlber Ortaylı'ya Kırkağaç'tan tarihi ...
Akhisar’da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti
YEREL HABERLER Akhisar’da kadınlar gönüllü olarak 4 bin maske üretti
Manisa’da üzümleri dolu vurdu Üzüm üreticisi İbrahim Sürücüler: “Bu sene üzümde çok büyük bir sıkıntı çekeceğiz” Üzüm üreticisi Veli Öztürk: “Bağlarımızdaki zarar gelecek yıldaki rekolteyi de etkileyecek”
YEREL HABERLER Manisa’da üzümleri dolu vurdu Üzüm üreticisi İbrahim ...
Başkan Dutlulu, Sathi Kaplama Tesisi’nin müjdesini verdi
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, Sathi Kaplama Tesisi’nin müjdesini ...
Akhisar Belediyesinden kahvehanelere tam destek Akhisar Belediyesi kahvehanelere, içinde çay, şeker, kahve, maske, eldiven ve dezenfektan bulunan paketlerden hediye etti
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesinden kahvehanelere tam ...
MASKİ’de 4 çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER MASKİ’de 4 çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı
Dünya Süt Günü’nde çiftçilere süt ikramı
YEREL HABERLER Dünya Süt Günü’nde çiftçilere süt ikramı
Yunusemre’de kahvehaneler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de kahvehaneler dezenfekte ediliyor
Manisa’nın afet bölgesi ilan edilmesi için başvuracaklar Manisa’daki ziraat odalarının başkanları İl Koordinasyon Toplantısında buluştu
YEREL HABERLER Manisa’nın afet bölgesi ilan edilmesi için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X