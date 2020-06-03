Gölete düşen hamile inek, 7 saat sonra kurtarıldı

Pakistan'da 45 milyon yıllık olduğu tahmin edilen hamsi fosili bulundu

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<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak gölete düşen 4 aylık hamile inek, itfaiye ekiplerince 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.<br>Olay, saat 08.00 sıralarında Yayla Atlı mevkisinde meydana geldi. Çoban Özcan Dirik, Efendi Atlas'a ait inekleri yaylada otlatmaya çıkardı. Bu sırada, 3 yaşındaki 4 aylık hamile inek, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak gölete düştü. Dirik'in ihbarı üzerine olay yerine 3 iş makinesi ile 15 itfaiye eri ve 6 çiftlik çalışanı geldi. Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, gölete inip, halatla bağladıkları ineği yüzdürerek karaya çıkardı. Yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan ineğin sahibi Efendi Atlas, "Allah itfaiye teşkilatına zeval vermesin. Onlar sayesinde ineğimiz kurtuldu. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ<br>2020-06-03 19:30:57<br>

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