Gölete düşen hamile inek, 7 saat sonra kurtarıldı

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak gölete düşen 4 aylık hamile inek, itfaiye ekiplerince 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.<br>Olay, saat 08.00 sıralarında Yayla Atlı mevkisinde meydana geldi. Çoban Özcan Dirik, Efendi Atlas'a ait inekleri yaylada otlatmaya çıkardı. Bu sırada, 3 yaşındaki 4 aylık hamile inek, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak gölete düştü. Dirik'in ihbarı üzerine olay yerine 3 iş makinesi ile 15 itfaiye eri ve 6 çiftlik çalışanı geldi. Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, gölete inip, halatla bağladıkları ineği yüzdürerek karaya çıkardı. Yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan ineğin sahibi Efendi Atlas, "Allah itfaiye teşkilatına zeval vermesin. Onlar sayesinde ineğimiz kurtuldu. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ<br>2020-06-03 19:30:57<br>
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