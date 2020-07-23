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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün, Turgutluspor'u yalnız bırakmadı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, dün akşam oynanan TFF 3. Lig PlayOff yarı final mücadelesinde Esenler Erokspor ile karşılaşan Turgutluspor'u tribünden destekledi. Başkan Ergün, maç sonunda rakibi Erokspor'u 21 mağlup eden Turgutluspor'lu oyuncuları ve yönetimini tebrik etti.

Başkan Ergün, Turgutluspor'u yalnız bırakmadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, dün akşam oynanan TFF 3. Lig PlayOff yarı final mücadelesinde Esenler Erokspor ile karşılaşan Turgutluspor'u tribünden destekledi. Başkan Ergün, maç sonunda rakibi Erokspor'u 21 mağlup eden Turgutluspor'lu oyuncuları ve yönetimini tebrik etti.
Turgutluspor, TFF 3. Lig PlayOff yarı final mücadelesinde karşılaştığı Esenler Erokspor’u 21 mağlup ederek, adını finale yazdırmayı başardı. Antalya CalistaSport Center Stadı’nda oynanan mücadeleyi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Turgutluspor Kulübü Başkanı Hüseyin Güleç, yönetim kurulu üyeleri ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan birlikte izleyerek, Turgutluspor’a destek verdiler. Maçın son düdüğünün ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Turgutluspor Kulübü Başkanı Hüseyin Güleç, yönetim kurulu üyeleri ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ın büyük sevinç yaşadı.
Kırmızı siyahlı Manisa ekibini tebrik eden Başkan Ergün, "Manisa’mızın temsilcisi Turgutluspor’a destek vermek için, Antalya Calista Sport Center Stadı’nda yerimizi aldık. Kıran kırana bir mücadele oldu ve Turgutluspor’umuz sahadan 21 galip ayrılarak, final maçında Karşıyaka’nın rakibi olmayı başardı. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. 26 Temmuz’daki final maçında Turgutluspor’a yürekten başarılar diliyorum. Karşıyaka ile oynanacak olan final maçında Turgutluspor’un sahadan başarılı bir sonuçla ayrılarak, adını TFF 2. Lig’e yazdıracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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