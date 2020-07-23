Yayaya çarpan motosiklet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı (2)

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Manisa'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletiyle çarptıktan sonra başını refüje çarparak yaralanan sürücüsü Hüseyin Gacar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Gacar'ın ölümü yakınları ile mesai arkadaşlarını yasa boğdu.Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2020-07-23 16:43:18
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