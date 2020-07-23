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Turgutlu’da orman tahribatı havai hatla engelleniyor Haftalarca sürecek çalışmalar havai hat ile 1-2 gün içinde bitiriliyor Yeni sistem sayesinde hem zamandan hem iş gücünden tasarruf sağlanıyor

İHA

Orman Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne tahsisi yapılan havai hattı ve traktör tipi sürücü vinç, ilk olarak Turgutlu Orman işletme Şefliğinde kullanılmaya başlandı. Sistem sayesinde hem zamandan hem iş gücünden tasarruf sağlanırken, orman toprağının tahribatının da önüne geçilmiş oluyor.

Turgutlu’da orman tahribatı havai hatla engelleniyor Haftalarca sürecek çalışmalar havai hat ile 1-2 gün içinde bitiriliyor Yeni sistem sayesinde hem zamandan hem iş gücünden tasarruf sağlanıyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne tahsisi yapılan havai hattı ve traktör tipi sürücü vinç, ilk olarak Turgutlu Orman işletme Şefliğinde kullanılmaya başlandı. Sistem sayesinde hem zamandan hem iş gücünden tasarruf sağlanırken, orman toprağının tahribatının da önüne geçilmiş oluyor.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ormanların bakımı ve gençleştirmesi çalışmalarında orman ürünlerini ormandan çıkarmak için havai hat sistemi kuruldu. Üretim işlerinde çalışanlara kolaylık sağlayan ve orman emvalinin taşınması esnasında orman toprağı ve genç fidanlara zarar vermeden çalışma imkanı sunan havai hat, iş gücü ve zamandan da büyük oranda tasarruf sağlıyor.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Turgutlu Orman İşletme Şefi Engin Çar, Turgutlu Güney Mahallesi Oyukbaşı mevkiinde gerçekleştirilen bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ortaya çıkan orman ürünlerini taşımak için normal şartlarda engebeli araziye haftalarca uğraşarak kamyonlar için bir yol yapılması gerektiğini, bunun sonucunda da orman toprağının tahrip olduğunu belirtti. Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne tahsis edilen 500 metre uzunluğundaki taşıyıcı halata sahip ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli havai hat ile haftalarca sürecek bir çalışmayı 12 günde bitirdiklerini söyleyen Çar, “Ormanların bakım ve gençleştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Arazinin şartları engebeli ve zor şartlarda çalışmaktayız. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından tahsisi yapılan havai hat makinesi ile tomruklarımızı, iş gücünden ve zamandan tasarruf ederek çekmekteyiz. Bilindiği üzere ormancılık faaliyetleri dünyanın en tehlikeli iş grupları arasında bulunmaktadır. Bu faaliyetlerimizi gerçekleştirirken birinci önceliğimiz iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerini almaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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