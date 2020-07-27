Turgutluspor 2. Lig'de TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off Finali: Karşıyaka: 3 - Turgutluspor: 5

TFF 3. Lig 2. Grup PlayOff finalinde Turgutluspor, normal süresi 11, uzatma bölümü de 22 sona erdiği maçta Karşıyaka'yı penaltı atışları sonucunda 53 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Antalya Titanic Mardan
Hakemler: Kadir Sağlam x, Oğuz Kaan Çalışır xx, Hakan Karabalcık x
Karşıyaka: Erdoğan x, Cenk x (Batuhan dk. 112 x), Metin x, Onur xx, Mustafa Aşan xx, Arif x, Namık x (Mustafa dk. 104 x), Anıl x (Özgür dk. 106 x), Doğukan xx (Görkem dk. 114 x), Battal x (Harun dk. 64 x)
Turgutluspor: Fatih xxxx, Hayrullah xxxx, Kadir Torbacı xxxx (Özcan dk. 114 xxx), Mehmet xxx, Doğan xxx, Kadir Yazıcı xxxx, Samet xxxx, Mithat xxxx (Emre dk.105 xxx), Necmi xxx, Onur xxx (Cuma dk.96 xxx), Ergun xxx (Ferhat dk. 105 xxx)
Goller: Doğukan (dk. 55), Onur (dk. 117 pen.) (Karşıyaka), Samet (dk. 61), Mithat (dk. 99) (Turgutluspor)
Kırmızı Kartlar: Necmi (dk. 101), Mehmet (dk. 116) (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: Onur, Arif, Anıl, Battal, Harun (Karşıyaka), Hayrullah, Kadir Torbacı, Onur, Cuma (Turgutluspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.