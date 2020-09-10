Manisa Sağlık Sen'den 'ek ödeme' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Sağlık Sen'den 'ek ödeme' açıklaması

İHA

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ek ödeme yönetmeliğinde belirsizlikler olduğunu vurgulayarak, "Virüs sınıf, statü, servis, iş ayrımı yapmazken; maalesef alışıldığı üzere emek içinden emek seçmeye ayarlanmış, performans kılıfında ayrımcılık yapan, hakkaniyetten uzak ve de herkesi kapsamaktan uzak bir genelge ile çalışan motivasyonunu artırmak mümkün değildir" dedi.

Manisa Sağlık Sen'den 'ek ödeme' açıklaması

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ek ödeme yönetmeliğinde belirsizlikler olduğunu vurgulayarak, "Virüs sınıf, statü, servis, iş ayrımı yapmazken; maalesef alışıldığı üzere emek içinden emek seçmeye ayarlanmış, performans kılıfında ayrımcılık yapan, hakkaniyetten uzak ve de herkesi kapsamaktan uzak bir genelge ile çalışan motivasyonunu artırmak mümkün değildir" dedi.
Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan ek ödeme yönetmeliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Irgatoğlu, "Bir kaç gün önce resmi gazetede yayınlanan genelgeyle aile hekimleri için 3 bin TL'ye, aile sağlığı çalışanları için de 850 TL'ye kadar ilave ücret ödeneceği belirtildi. Üst sınırları belirlenen ve fakat kimin ne kadar ücret alacağı belli olmayan aile hekimliği çalışanları daha şimdiden kamuoyu nazarında zengin oldu bile. Şimdi ise 'inşallah muğlak bir genelge çıkmaz' diye eli duada olan sağlık çalışanları için ne olduğu olacağı belli olmayan, biri yer biri bakar dedirtecek keyfiyette ve nedenini henüz çözmeye vakıf olamadığımız bir şekilde yine 3 ay süreli bir ek ödeme yönetmeliği yayınlandı. Sayın Bakanın tekraren 'sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz' diyerek beklentilerin karşılanmayacağını ilan etmesinin ardından hem aile hekimliği ilave ücret genelgesi hem de ek ödeme yönetmeliği sonrası sıfır ile kuruş arasında ek ödemeye mecbur bırakılan sağlık çalışanlarının kamuoyunda çifte maaş alıyor algısına maruz bırakılmasını doğru bulmuyor ve de kabul etmiyoruz. 1 Ağustos tarihi itibariyle geçerli ve üç ay süreli olan yönetmelik ve sayın Bakanın ifadeleri bir önceki dönemde yaşanan mağduriyetlerin yeniden yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Kamuoyuna sağlık çalışanlarımıza ilave bir ödeme yapılıyormuş gibi algı yapılması ne kadar yanlış ise çalışanlarımız arasında ayrım yapacak olan ücret politikaları da bir o kadar yanlıştır. Sağlık çalışanları hakkaniyet doğrultusunda adil şekilde ve ayrım yapılmadan hakları olan net bir ücret istemektedir. Lütuf değil emeklerinin karşılığının verilmesini beklemektedir. Virüs sınıf, statü, servis, iş ayrımı yapmazken; maalesef alışıldığı üzere emek içinden emek seçmeye ayarlanmış, performans kılıfında ayrımcılık yapan, hakkaniyetten uzak ve de herkesi kapsamaktan uzak bir genelge ile çalışan motivasyonunu artırmak mümkün değildir. Bu tür uygulamalar ile artık tükenen, motivasyonunu kaybetmiş, her türlü belirsizliğin kıskacında kıvranmaktan biçare düşen sağlık çalışanları, iyice yara almaktadır. Bilinmelidir ki sağlık çalışanları başta sayın Bakanımız olmak üzere tüm muhataplarından sorunlarına karşı destek, alın terinin karşılığı bir ücret ve özlük haklarında insan onurunun gereği olan iyileştirmeler bekliyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kula’da kurallara uymayan 75 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Kula’da kurallara uymayan 75 kişiye cezai işlem ...
Başkan Ergün MHP’li Akçay’a pandemi çalışmaları hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Başkan Ergün MHP’li Akçay’a pandemi çalışmaları ...
Manisa’da eğitim yatırımları değerlendirildi
YEREL HABERLER Manisa’da eğitim yatırımları değerlendirildi
Manisa’da zeytin sineği ile mücadelede yeni yöntem
YEREL HABERLER Manisa’da zeytin sineği ile mücadelede yeni yöntem
Vali Karadeniz’in kentteki korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’in kentteki korona virüs denetimleri ...
Manisa Kızılay’dan ‘Manisa Sensiz Olmaz’ kampanyası Türk Kızılayı Manisa Şubesi, Manisalıları ‘Manisa Sensiz Olmaz’ kampanyası için desteğe çağırdı
YEREL HABERLER Manisa Kızılay’dan ‘Manisa Sensiz Olmaz’ ...
Manisa'da Ağustos ayında 2 bin 946 ağacın kesilmesi önlendi
YEREL HABERLER Manisa'da Ağustos ayında 2 bin 946 ağacın kesilmesi ...
Alaşehir'i üzen ölüm 58 yıllık avukat Mustafa Yıldırım hayata gözlerini yumdu
YEREL HABERLER Alaşehir'i üzen ölüm 58 yıllık avukat Mustafa ...
Soma'nın kültür ve tarihini yansıtan 'Soma Evi' açıldı
YEREL HABERLER Soma'nın kültür ve tarihini yansıtan 'Soma Evi' ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Akhisar’ın yeni İcra Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Akhisar’ın yeni İcra Müdürü görevine başladı
Manisa BŞB'den çifte takviye
YEREL HABERLER Manisa BŞB'den çifte takviye
Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı tamamlandı
YEREL HABERLER Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı tamamlandı
Manisa'da 4 bin 867 kök Hint keneviri ile 85 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 4 bin 867 kök Hint keneviri ile 85 kilo ...
Akhisarspor'un çağrısına 3 kişi katıldı
YEREL HABERLER Akhisarspor'un çağrısına 3 kişi katıldı
Manisa’da Covid-19 çağrı ve kriz merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Manisa’da Covid-19 çağrı ve kriz merkezi hizmete ...
Manisa'da 23 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 23 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Sarıgöl’de pekmez toprağı satışları hareketlendi
YEREL HABERLER Sarıgöl’de pekmez toprağı satışları hareketlendi
Covid-19 tedbirlerini görüştüler
YEREL HABERLER Covid-19 tedbirlerini görüştüler
Su tulumbası hırsızlarına ilginç not
YEREL HABERLER Su tulumbası hırsızlarına ilginç not
Rütbesini kaymakam ve emniyet müdürü taktı
YEREL HABERLER Rütbesini kaymakam ve emniyet müdürü taktı
Kırkağaç çiftçisinin yol sorunu tarih oldu
YEREL HABERLER Kırkağaç çiftçisinin yol sorunu tarih oldu
Manisalı çiftçiye yılda 10 milyon TL ek gelir Manisa'da inşaatı devam eden Sarma Barajı tamamlandığında 8 mahalle modern sulama ile tanışacak
YEREL HABERLER Manisalı çiftçiye yılda 10 milyon TL ek ...
Akhisarspor forma reklamı için sponsorluk anlaşması imzaladı
YEREL HABERLER Akhisarspor forma reklamı için sponsorluk anlaşması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X