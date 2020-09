Manisaspor mücadeleyi bırakmayacak

MANİSA, (DHA) Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Manisaspor'da teknik direktör Ahmet Seçgin, pazar günü iç sahada oynanacak Diyarbekirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ligin ilk maçını kazanıp sezona 3 puan ile başlamak istediklerini belirten Ahmet Seçgin, "Hedefimiz belli ve hedefe ulaşmak için sahada her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi. Hazırlık dönemi hakkında konuşan Seçgin, "Takım olarak kendi tesislerimizde 15 günlük kamp yaptık. Kampımız çok verimli geçti. Takımımız gayet iyi durumda" dedi.

Diyarbekir maçı hakkında konuşan teknik direktör Seçgin, "Manisaspor, her zaman en tepede olacak bir takım. Hangi grup, hangi lig olursa olsun Manisaspor her zaman zirveye oynayacak. Sezona Diyarbakır maçı ile start vereceğiz. Hedefimiz belli ve hedefe ulaşmak için sahada her türlü mücadeleyi vereceğiz. Tek sıkıntımız koronavirüs salgını nedeniyle ilk yarının seyircisiz oynanacak olması. Bizleri dışardan destekleyecek olan taraftarımızı memnun etmek için çabalayacağız" şeklinde konuştu.

Manisaspor, geçen sezon amatör kümeye düşmekten pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasıyla kurtulmuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

