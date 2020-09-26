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Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 6-1

DHA

Manisa Futbol Kulübü - Kocaelispor: 6-1


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Şeyhmus Baysal (xx), Selçuk Kaplan (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci (xxx) Sertaç (xxx) (Dk. 81 Çağrı xx), Ahmet (xx), Emir (xxx) (Dk. 80 Ferhat xx), Nizamettin (xxx) (Dk. 80 Galip xx), Hakan Barış (xxx) (Dk. 72 Mehmet Güven xx), Zahit (xxxx), Serdar (xx) (Dk. 72 Tayyip xx), Mehmet Yılmaz (xx), Erhan (xxxx), Ümit (xx)
KOCAELİSPOR: Bayram (x) (Dk. 46 İsmet x) Numan (x), Taha Batuhan (xx), Erdinç (x), Gökhan (xx), Mesut (x), Murat Cem (x) (Dk. 54 Yiğit Ali x), Muhammed (x) (Dk. 73 Bilal xxx) (Dk. 66 Aydın x), Bahattin (xx), Bahri Can (x) (Dk. 46 Semih x) 
GOLLER: Dk. 5 (Pen.) Dilaver (Kocaelispor), Dk. 42, Dk. 55 ve Dk. 63 Erhan, Dk. 45 Sertaç, Dk. 68 ve Dk. 71 Zahit (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Bahattin, Murat Cem, Semih (Kocaelispor) - Zahit, Nizamettin (Manisa FK)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona Çorum deplasmanındaki galibiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü, evinde iddialı rakiplerinden Kocaelispor'u da farklı yendi, şampiyonluk iddiasını kanıtladı: 6-1. Mümin Özkasap Stadı'ndaki maçta konuk ekip geçen sezon siyah-beyazlılarda forma giyen Dilaver'in 5'inci dakikadaki penaltı golüyle öne geçti. Manisa FK, bu golün ardından 42, 55 ve 63'üncü dakikalarda Erhan, 68 ve 71'de Zahit, 45'inci dakikada Sertaç'la farka gitti.
5'inci dakikada konuk takım Kocaelispor atağında Bahattin, kaleci Ömer Kahveci tarafından ceza sahası içerisinde düşürüldü. Hakemin penaltı çaldığı pozisyonda topun başına geçen Dilaver, takımını öne geçiren golü attı: 0-1.
42'nci dakikada ev sahibi ekibin atağında Kocaelispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top Erhan'ın önüne düştü. Ceza sahası dışından çektiği şutu ağlara gönderen Erhan, takımına eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.
45'inci dakikada Manisa FK'da atağında ileri atılan uzun topa çıkan kaleci Bayram'ın topu ıskalamasını fırsata çeviren Sertaç takımını öne geçirdi: 2-1.
Manisa FK, 3 dakikada attığı 2 golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
55'inci dakikada Sertaç'ın ortasında Ümit'in vurduğu kafa şutu, direkten döndü. Direkten dönen topu Erhan ağlara gönderdi: 3-1.
63'üncü dakikada Sertaç'ın ceza sahası içinde verdiği pası sol çaprazdan kaleye gönderen Erhan, takımının 4'üncü kendisinin 3'üncü golünü attı: 4-1.
68'inci dakikada ev sahibi takım Manisa FK'nın rakip defansın arkasına attığı topu kalecinin üzerinden aşırtarak vuran Zahit topu ağlara gönderdi: 5-1.
71'inci dakikada Mehmet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zahit, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 6-1.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
2020-09-26 18:05:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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