Salihli'de iş yerinde yangın paniği

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kahvehanede çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Atatürk Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan Eski Peynirciler Pasajı içindeki kahvehanede çıktı. Fahrettin Barın'a ait kahvehanede çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2020-10-01 23:20:04
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