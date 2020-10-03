İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki otomobil çarpışması sonucu sürücülerden Osman Düzenli (66) yaşamını yitirdi, yanındaki Ayşe Düzenli (64) yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Salihli karayolu Akkeçili Mahallesi mevkii Uzunoğlu Kavşağında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden Osman Düzenli yönetimindeki 45 ABB 991 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tolga Çelik'in (32) kullandığı 07 MEZ 52 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Düzenli, yaşamını yitirdi, yanındaki Ayşe Düzenli ise yaralandı. Diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2020-10-03 18:12:47
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