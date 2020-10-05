Husumetli akrabasını tabancayla başından vurdu (2)

HAYATINI KAYBETTİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, husutmetli olduğu akrabası İsmail İsen (44) tarafından tabancayla başından vurulan Yasin Bakay (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-10-05 22:05:50
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