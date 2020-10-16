Akhisar Belediyespor Basketbol Takımı’nda 13 kişinin testi pozitif çıktı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TBF 1. Lig’de mücadele eden Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı’nda 2 personel ve 11 oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisar Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yapılan tetkikler sonucunda 11 oyuncumuz ve 2 kulüp personelimizin Covid19 testleri maalesef pozitif çıkmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Akhisar ekibi, ligin ilk haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’da Düzce Basketbol'a konuk olacak. Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı ise Türkiye Basketbol Federasyonu'nun vereceği karar sonrası belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.