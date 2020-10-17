Suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir eve hırsızlık için girdiği iddia edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Salihli’nin Yörük Mahallesi’nde bir evde 2 şüphelinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, 2 şüpheliyi evin içinde yakaladı. Evde yapılan aramada tüm odaların dağıtıldığı, klima iç ünitesinin de söküldüğü tespit edildi. Şüphelilerin üst aramasında 3 adet cep telefonu, 1 adet bayan kol saati bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.K (27) ve H.Y (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.