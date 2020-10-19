Eve gelen 3 bin 944 liralık doğal gaz faturası şaşırttı



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Hasan Baykal, evine gelen 3 bin 944 lira tutarındaki doğal gaz faturasını görünce şaşkınlık yaşadı. Doğal gaz şirketine giderek şikayette bulunan Baykal'a, endeks rakamlarında değişiklik yapıldığı ve hatanın düzeltileceği söylendi.

Turgutlu´nun Altay Mahallesi´nde yaşayan emekli polis Hasan Baykal, aylık ortalama 70-80 lira ödediği doğal gaz faturasının, 2 aylık döneme karşılık 3 bin 944 lira 52 kuruş geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Faturayı gördüğü ilk anda korktuğunu ve bir yanlışlık olabileceğini düşündüğünü belirten Hasan Baykal, ''Bu sabah dışarıya çıktığımda kapıda doğal gaz faturasını görünce hayatımın şokunu yaşadım. Hala faturanın şaşkınlığı içindeyim. Evime yazılan doğal gaz faturası 3 bin 944 Türk lirası. Bir evde bu şekilde doğal gaz kullanımının olması imkansız. Normalde aylık 70-80 lira olması gereken faturanın bana bu şekilde gelmesini anlayamadım. Sayacın yanlış okunduğunu düşündüm'' dedi.

`ENDEKS RAKAMLARI YANLIŞ GİRİLMİŞ´

Gün içinde söz konuyu doğal gaz şirketine giderek şikayetini yetkililere aktardığını belirten Baykal, ''Faturada endeks rakamlarının yanlış girildiğini söylediler. En kısa sürede durumu düzeltecekleri sözünü verdiler. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-10-19 15:54:16



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