Akhisarspor seri istiyor

AKHİSAR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de art arda 2 beraberliğin ardından Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Akhisarspor, yarın son sıradaki Eskişehirspor deplasmanına çıkacak. Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 16.00'da start alacak maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Ligde Akhisarspor'un 9, Eskişehirspor'un ise 3 puanı bulunuyor. Kkadro dışı kalan Taha ile Hadzic'in geçen hafta affedildiği yeşil-siyahlılarda hafta içinde başkanlık görevine yönetim içinden Harun Eryüksel getirilmişti.Akhisarspor'un Eskişehirspor deplasmanındaki muhtemel 11'i şöyle: "Lukac Vrsajevic, Alperen, Göksu, Musa Nizam, Taha, Rotman, Hasan Ali, Onurcan, Bjarnason, Hadzic."DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2020-10-31 15:41:02
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