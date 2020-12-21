Manisa sokakları dezenfekte ediliyor

Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde gerçekleştirdiği uygulama ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma ile hastane önleri, ana arterler, otobüs durakları İtfaiye Daire Başkanlığı'nca dezenfeksiyonlu suyla yıkandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dezenfeksiyonlu suyla yıkama çalışmalarının tüm ilçelerde rutin olarak devam edeceği belirtildi.

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