Polisin şüphelendiği kişiler zehir taciri çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği 2 şahsın üzerinden yaklaşık 43 gram metamfetamin çıktı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunus ekipleri ile birlikte, kentte bulunan parklarda, açık alanlarda, ağaçlık alanlarda ve metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara karşı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda ekiplerin şüphelendiği M.G. ve İ.A.’nın üst aramasında 6 parça halinde toplam 42.38 gram metamfetamin maddesi bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.