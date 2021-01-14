Başkan Ergün altyapı çalışmaları ile ilgili son durumu paylaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde yapılacak olan altyapı ve atıksu arıtma tesisi yatırımı ile ilgili gelişmeleri de paylaştı. Ergün, 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon ve 16 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme işi kapsamında fizibilite ihalesinin yapıldığını, ihaleyi alan firma ile görüşmelere başlandığının müjdesini verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısında altyapı müjdelerini sıralayan Başkan Ergün, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi ile ilgili çalışmaları detaylandırdı. Toplamda 224 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışması ile atıksu arıtma tesisi inşa edilecek olan projenin son durumu hakkında bilgi veren Ergün, çok önemli bir projeye daha hayat verileceğini belirtti.

“Muradiye'de fizibilite çalışmaları başladı”

Muradiye’nin Manisa’nın en büyük mahallelerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Ergün, “Muradiye mahallemizdeki hemşerilerimle bir müjdemizi daha paylaşmak istiyorum. Muradiye Mahallemizde 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon ve 16 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştireceğimiz proje kapsamında fizibilite ihalesini alan firma ile görüşmeye başladık. Dünya Bankasından alınan kredilerin fizibilite ihaleleri ilgili bakanlıkça hazırlanıyor. Hazırlanan fizibilite Dünya Bankasına sunuluyor” dedi.

İhaleyi alan firmanın MASKİ’ye gelerek projeleri teslim alacağını ifade eden Başkan Ergün, “Bundan sonrasında da gerekli şartnameyi oluşturup yapım ihalesine çıkılacak. Bununla birlikte Muradiye mahallemizde inşa edeceğimiz atıksu arıtma tesisinin yerini de 2,5 milyon TL ile kamulaştırdık. Bu projenin değeri 32 milyon Euro’dur. Yağcılar, Uzunburun, Karaali, Evrenos mahalleleri ile TOKİ Akgedik mevkilerinin atıksularının bağlantısını Muradiye hattına yaparak inşa edeceğimiz Muradiye Atıksu Arıtma Tesisine bağlayacağız. Çevreyi koruyacağız” açıklamasında bulundu. Başkan Ergün ayrıca, Dünya Bankası Kredisi kapsamında 6 milyon Avroluk yatırımla Kırkağaç’ın Gelenbe mahallesinde alt ve üstyapı çalışmaları ile birlikte Gördes ilçe merkezinde su kapasitesini arttırmak için üst kotlardaki kırsal bölgelerden ilçe merkezine doğal kaynak suyunu yeni yapacakları içme suyu hatları ile ulaştırmayı hedeflediklerini ve projenin İller Bankası tarafından onaylandığını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.