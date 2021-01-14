Manisa Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına aşı vuruldu

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Manisa Şehir Hastanesinde korona virüs aşıları sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Manisa Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik inaktif Covid19 aşıları uygulanmaya başlandı. Hastanede soğuk zincirde tutulan ilk etap aşılar, öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulandı. Aşı çalışması hakkında bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanacağını ve randevu sistemiyle çalışılacağını belirterek aşılama için hastane bünyesinde 35 aşı odasının oluşturulduğunu söyledi. Saka ayrıca 35 aşı odasında günlük yaklaşık 2 bin 500 randevulu kişiye aşılama yapılacağını sözlerine ekledi. Aşının uygulandığı sağlık çalışanları herhangi bir ağrı hissetmediklerini söyledi.

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