Özgün müzik sanatçısı Alan’ın yeni klibi büyük ilgi gördü

Özgün müzik sanatçısı Anıl Alan’ın seslendirdiği Ciran isimli eser dijital platformlardaki yerini alırken, albüm için çektiği yeni klip sosyal medyada da büyük bir ilgi gördü. Adıyamanlı sanatçı Alan en büyük hedefinin Sezen Aksu ile düet yapmak olduğunu söyledi.

Adıyamanlı sanatçı Anıl Alan, 2016’da Benim Dünyam, 2018’de Dalımsın Benim ve 2019’da yayınladığı 'Bir Tek Sana Vuruldum' albümünün ardından bu yıl da Ciran adlı tek şarkılık albümüyle dijital platformlardaki yerini aldı. Söz ve müziği Nurettin Rençber’e ait olan Ciran isimli esere kısa süre önce klip çeken özgün müzik sanatçısı Anıl Alan, bu eserin kendisi için dönem noktası olduğunu söyledi. Klip çekimlerini Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapan Alan, eseri kendisine veren sanatçı Nurettin Rençber’e teşekkür etti.

Korona virüs salgını sürecinde insanların evinde zaman geçirmesi nedeniyle sosyal medya ve dijital platformlarda yayınlanan eserlerinin ilgi gördüğünü belirten Alan, hayalinin sanatçı Sezen Aksu ile düet yapmak olduğunu söyledi. Bugüne kadar birçok eserine klip çektiğini belirten Alan, “Sözü ve Müziği Türk Halk Müziği Sanatçısı Nurettin Rençber hocama ait olan Ciran isimli eserimize Bursa’nın Mudanya ilçesinde klip çektik. Çok büyük ilgi oldu. Bu eserle sevenlerimizin gönüllerini fethettik. Bu eserle yüzbinlerce sevenimize ulaştık. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm sevenlerime ve beni kırmayarak kendi için yazdığı Osmanlıcada ‘Komşular’ anlamına gelen Ciran isimli eserini bana veren Nurettin Rençber’e çok teşekkür ediyorum. Tek hayalim çok sevdiğim değerli sanatçı Sezen Aksu ile düet yapmak. İnşallah büyük ustayla buluşarak bu hedefimi gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

Öte yandan Alan, özgün müziğin yanı sıra Türk Halk Müziği eserlerini de seslendiriyor.

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