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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0

İHA

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 - Eskişehirspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 25. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği Eskişehirspor’u 30 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
9. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Peter’den seken topu Delarge önüne almak isterken defans araya girdi. Yapılan baskıyla topu kazanan Peter’in pasında kaleci Cengiz karşı karşıya kalan Delarge Cengiz'i de geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10
44. dakikada Yusuf’un savunma arkasına attığı topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Peter'in şutu kaleci Cengiz'de kaldı.
62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Semih’in ortasında Emir’in ters vuruşunda top ağlara gitti. 20
64. dakikada Delarge’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Çekdar’ın şutu kalecide kaldı.
72. dakikada Peter’in savunma arkasına attığı topu alan Çekdar’ın şutu kaleciden sekti. Seken topu önünde bulan Onurcan meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 30

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Akhisarspor: Lukac xxx, Semih xxx, Doğukan xxx, Orhan xxx, Kadir x (Taku dk. 26 x), Keita xx (Onurcan dk. 62 xx), Cihat xxx, Mert xxx, Çekdar xxx (Yavuz dk. 75 x), Delarge xxx (Berat dk. 75 x), Peter xxx
Yedekler: Halil, Ali, Bertuğ, Sissoko, Alim, İlke
Teknik Direktör: Fırat Gül
Eskişehirspor: Cengiz x, Emir x, Mevlüt x, Sezgin x (Buğra dk. 80 ?), Furkan x (Buğra dk. 46 x), Kaan x (Furgan dk. 46 x), Selman x, Onur x, Talha xx (Tolga dk. 76 x), Berkay x, İbrahim x
Yedekler: Mehmet, Onur, Kaan, Alperen, Arda, Uğur Can
Teknik Direktör: Cengiz Seçsev
Goller: Delarge (dk. 9), Emir (dk. 62 k.k.), Onurcan (dk. 72) (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: Peter, Mert (Akhisarspor), Onur (Eskişehirspor)

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