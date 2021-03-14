Kalp krizinden ölen DSP'li eski vekil Bozdağ toprağa verildi



Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayıp, yaşamını yitiren Demokratik Sol Parti (DSP) 21. Dönem Manisa Milletvekili İsmail Bozdağ (61), son yolculuğuna uğurlandı.

DSP 21. Dönem Manisa Milletvekili İsmail Bozdağ, dün saat 17.30 sıralarında Alaşehir'in kırsal Toygar Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Bozdağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli, 2 çocuk babası Bozdağ'ın ani ölümü ailesi, sevenleri ve siyaset dünyasını üzdü.

Bozdağ'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından, bugün saat 10.30 sıralarında, doğup, büyüdüğü Toygar Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Burada pandemi kurallarına uygun düzenlenen cenaze törenine, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Bozdağ'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Bozdağ'ın kayınpederi İlhan Gürbüz, taziyeleri kabul ederek şunları anlattı:

"Ailesiyle birlikte bağa çalışmaya gitti. İsmail, biraz erken dönüp, banyoda düşmüş. Eşi Hasibe Bozdağ, eve döndüğünde baygın bulmuş. Hemen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ancak kurtarılamadı."

Kılınan cenaze namazın ardından Bozdağ'ın bir süre polis mangası tarafından omuzlarda taşınan cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-03-14 15:09:50



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