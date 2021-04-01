Üstüne oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üstüne oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir işçi, üstüne oturduğu tiner tenekesinin alev alması sonucu yaralandı.

Üstüne oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir işçi, üstüne oturduğu tiner tenekesinin alev alması sonucu yaralandı.
Olay, Alaşehir Asri Mezarlığı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yakılan soba kovasının yanına gelen mezarlık işçisi Osman Öz (51) yakınında bulunan tiner tenekesini alarak üzerine oturdu. Bu sırada tenekeden dökülen tiner, soba kovasına sıçradı. Tenekenin patlamasıyla bir anda alevler içinde kalan Osman Öz ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarılan Öz, çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Öz, daha sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar olan Öz'ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akın: "Kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım"
YEREL HABERLER Başkan Akın: "Kapımızın önüne bir kap yemek ve su ...
Turşu tankında görüntü paylaşılan işletmenin faaliyeti durduruldu//FOTOĞRAFLAR
YEREL HABERLER Turşu tankında görüntü paylaşılan işletmenin ...
Kaza yapıp pastaneye daldı: 1 yaralı Manisa'da 5 aracın hasar gördüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı Manisa’da ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta bir araçla çarpışıp önce park halindeki araçlara ardından da bir kafeye girdi Kazada 5 araç ve bir motosiklet ile kafede maddi hasar meydana gelirken, bir kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Kaza yapıp pastaneye daldı: 1 yaralı Manisa'da 5 ...
Sarıgöl polisi aranan iki kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Sarıgöl polisi aranan iki kişiyi yakaladı
Manisa CBÜ'nün 'Sağlıklı Çarşamba' toplantıları başlıyor
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'nün 'Sağlıklı Çarşamba' toplantıları ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Akgedik Yunuskent 3. ve 4. etap ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Akgedik Yunuskent 3. ve 4. etap ihaleye çıkıyor
‘Aday değilim’ dedi üyeler yeniden başkan seçti Yunusemreli muhtarlar Bedriye Pehlivan’ı aday olmamasına rağmen yeniden başkanlığa seçti
YEREL HABERLER ‘Aday değilim’ dedi üyeler yeniden başkan ...
Kazan dairesinde çıkan yangın, 5 ev ile 2 otomobili küle döndürdü
YEREL HABERLER Kazan dairesinde çıkan yangın, 5 ev ile 2 otomobili ...
Manisa’da sahte ilan dolandırıcıları yakalandı Yaklaşık 700 kişiyi dolandırmışlar
YEREL HABERLER Manisa’da sahte ilan dolandırıcıları ...
MASİDAP, Doğu Türkistan için toplandı
YEREL HABERLER MASİDAP, Doğu Türkistan için toplandı
Üzüme zirai don şoku, rekolte yüzde 30 azalacak
YEREL HABERLER Üzüme zirai don şoku, rekolte yüzde 30 azalacak
Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç güven tazeledi
YEREL HABERLER Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç güven tazeledi
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu
5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında 5 ev, 2 otomobil ve bir motosiklet küle döndü Gün ağarınca yangının verdiği hasar drone ile görüntülendi Yangında can kaybı yaşanmazken evleri yanan vatandaşlar sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı
YEREL HABERLER 5 ev, 2 otomobilin küle döndüğü yangının boyutu gün ...
Konya'da işlenen cinayetin şüphelisi Manisa'da yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da işlenen cinayetin şüphelisi Manisa'da ...
Başkan Çelik’ten Kütüphaneler Haftasında ‘Millet Kıraathanesi’ müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Çelik’ten Kütüphaneler Haftasında ‘Millet ...
Şehzadeler Belediyesi tarihi beş çeşmeyi restore edecek
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi tarihi beş çeşmeyi restore ...
Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır
YEREL HABERLER Manisalı cimnastikçiler Türkiye Şampiyonasına hazır
Manisaspor havlu attı
YEREL HABERLER Manisaspor havlu attı
Somaspor'dan şampiyonluğa dev adım
YEREL HABERLER Somaspor'dan şampiyonluğa dev adım
Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Bilgin 2 yıllık yatırımlarını anlattı
Manisa'da çıkan yangında 5 ev hasar gördü
YEREL HABERLER Manisa'da çıkan yangında 5 ev hasar gördü
Akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ...