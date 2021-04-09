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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selendi’de tütün üreticileri çalışmalarına başladı

İHA

Selendi’de tütün üreticileri çalışmalarına başladı

Manisa'da en çok tütün üretimi yapılan bölgelerin başında gelen Selendi'de üreticiler yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.
Manisa'da tütün üretiminin en çok yapıldığı Selendi'de üreticiler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Seralarda kurutulacak tütünlerin eleklerini kendi elleriyle hazırlayan üreticiler yeni sezondan umutlu. Düşük maliyetle elek imalatı yaptıklarını söyleyen tütün üreticisi Abidin Filik, "Yaklaşık 15 TL harcayarak elek imalatını kendimiz yapıyoruz. Dışardan yaptırmaya kalksak bize bu fiyat 25 TL’yi buluyor. Onun için kendimiz imalatını yapıyoruz. Tütün fidelerini de yetiştirmeye başladık. Ondan sonra dikimini yapıp, çapalayarak ardından kırım işlerine başlayacağız. Kırımını da bu yaptığımız elekler üzerinde kurutup sözleşme yaptığımız şirkete teslim edeceğiz" dedi.
Bu yıl Selendi'de bin 800 üreticinin tütün ekimi için başvuruda bulunduğunu söyleyen İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Odamıza özel sektör ile tütün söleşmesi yaparak tütün üretimi yapacak bin 800 üretici başvuruda bulundu. Manisa genelinde Selendi olarak tütün üretimi yapan üretici bazında birinci. Ardından Akhisar bin 288 üretici ile ikinci, Demirci bin 285 üretici ile üçüncü, Gördes bin 81 ile dördüncü, Köprübaşı ise bin 100 üretici ile beşinci sırada yer aldı. Diğer ilçelerimizde bu sayı çok. Selendi'de son zamanlarda meyveciliğe yönelen çiftçilerimiz var. Ancak tütün üretimi çok fazla. Bizim arazilerimiz kuru tarım için uygun ancak bölgesel olarak sulama gölete yapılırsa sulu tarıma geçilir" diye konuştu.

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