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Müftü Soykök’ten İtikaf açıklaması Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök: “Salgın hastalıkla mücadele tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde itikafa girmek mümkün olmamaktadır”

İHA

Müftü Soykök’ten İtikaf açıklaması Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök: “Salgın hastalıkla mücadele tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde itikafa girmek mümkün olmamaktadır”

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök Ramazan ayının son 10 günü ve itikaf ibadeti hakkında açıklamalarda bulundu, Yılın herhangi bir zamanında itikâfa girmenin mümkün olduğunu ancak Ramazanın son on gününde itikâfa girmenin daha faziletli olduğuna dikkat çeken Müftü Soykök, salgın hastalıkla mücadele tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde itikafa girmenin mümkün olmadığını açıkladı.
Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Ramazan ayının son 10 günü ve itikâf ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Müftü Soykök, “3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Ramazanın son 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Bizler için Ramazanın her günü ve gecesi değerlidir. Ancak Ramazan ayının son 10 günü daha fazla ibadet ve taatla değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye özen gösteren peygamberimiz, Ramazan’ın son on gününe daha da önem verir, ibadet hususunda başka zamanlarda göstermediği gayreti gösterirdi. Sadece kendisi için değil, ailesinin de aynı feyiz ve bereketten faydalanmasını ister ve geceleri aile fertlerini ibadet için uyandırırdı. Hz. Peygamber’in bu hassasiyetinin ardında yatan sebep, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni ihya etmiş olma düşüncesiydi. Resûli Ekrem, son on günü itikafta geçirmekle, adeta bu kadirli geceyi, gece gündüz ibadetle, tefekkürle geçirmek istemekteydi. Nitekim Cebrail (AS) tarafından Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gününde olduğu kendisine bildirilene kadar Hz. Peygamber, önce Ramazan’ın ilk on gününde, sonra ortasındaki on günde itikafa girmişti. Ancak her defasında Cebrail (AS), ‘Aradığın şey önünde(ki günlerde)dir.’ diye uyararak nihayetinde onu son on günde itikafa girmeye sevk etmişti. Resulullah, bundan böyle Ramazan’ın son on günü itikaf edeceği yere çekilmiş ve ashabına da Kadir Gecesi’ni, Ramazan’ın son on gününde aramalarını söylemişti. Peygamber (SAS) Efendimiz, girmekten vazgeçtiği itikafın kazası olarak Şevval ayında girdiği bir sene hariç, diğer sekiz itikafını hep Ramazan ayında ve çoğunu da Ramazan’ın son on gününde gerçekleştirmişti. Ancak ilim adamları, itikafın zamanı ve süresi konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Buna göre itikaf, Ramazan’da ve Ramazan dışında olabileceği gibi belirli bir süreye de tâbi değildir. İtikaf niyetiyle camide birkaç gün veya birkaç saat kalmak yeterlidir. Çok kısa bir süreyi de itikaf için yeterli gören âlimler bulunmaktadır.” dedi.

"Kişiler itikafla nefsani duygularından sıyrılır"
Dini bir terim olarak itikafın, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir camide ibadet niyetiyle bir süre durması olduğunu kaydeden Soykök, “Kişi bu ibadet vesilesiyle nefsani arzularından sıyrılmakta, dünyevi meşgalelerden uzak durmakta ve manevi derecelerini yükseltmektedir. İnsanın, Allah’a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet ve taatte bulunmak amacıyla zamanının belirli bir kısmını ayırması ve bu esnada meşru bile olsa her türlü nefsani ve şehevî arzulardan uzak durması, manen olgunlaşması için önemli bir vesiledir. Dinî duygu ve düşüncenin yoğun bir şekilde yaşandığı, mümkün olduğu ölçüde dünyevî isteklerden uzaklaşarak Allah’a yönelinen bir ortam, insana derin bir manevi ufuk ve imkân sunmaktadır. İtikaf, kökleri Hz. İbrahim zamanına kadar giden bir ibadet çeşididir. İtikâfın sahih olabilmesi için itikâfa giren kimsenin cünüplük, hayız ve nifas gibi hallerden temizlenmiş bulunması ve itikâf için niyet etmesi şarttır.” diye konuştu.

“İtikaf için Ramazanın son 10 günü daha faziletlidir”
“Yılın herhangi bir zamanında itikâfa girmek mümkün olmakla birlikte Ramazanın son on gününde itikâfa girmek daha faziletlidir.” diyen Müftü Soykök, “Nitekim Allah Resûlü (S.A.S) Ramazan’ın son on gününde itikâfa girmiş ve bu sünnetine vefatına kadar devam etmiştir. Hanımlarının yanı sıra birçok sahabi de onunla beraber bu sünnete uymuşlardır. İtikâfa özellikle Ramazan ayının son on gününde girilmesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de ihya etme fırsatı vereceği için ayrı bir önem taşımaktadır. Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. İmam Ebu Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bu gibi zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur. Bu anlatılan şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler. Şafi mezhebine göre ise, mescit dışında itikâf caiz değildir.” şeklinde konuştu.

"Salgın nedeniyle camilerde itikafa girmek mümkün değil"
Salgın hastalıkla mücadele tedbirleri nedeniyle bu yıl camilerde itikafa girmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Müftü Soykök, “Ancak, itikâf sünnetinde asıl olan itikâfın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda kadınların evlerde itikâfa girebildikleri gibi erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikâfa girmeleri bazı âlimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür. Buna göre bir Müslüman, evinin mescit edindiği bir odasında itikâfa girerek, Kur’anı Kerim okumak, namaz kılmak, tevbe, istiğfar, dua ve niyaz etmek, kelimei tevhid ve tekbir getirmek, nefis muhasebesi yapmak, Cenâbı Hakkın varlığı, birliği ve kudreti hakkında tefekkür etmek, gereksiz söz ve işlerden uzak kalmak suretiyle Peygamberimizin bu güzel sünnetini ihya edebilir. Dolayısıyla pandemi ile mücadele günlerinde tam kapanma dönemini bu şekilde ibadetle ve itikaf niyetiyle değerlendirmek pek ala mümkün olacaktır. Bu, modern hayatta gündüzleri iş güç, geceleri televizyon gibi pek çok oyalayıcı nedenden dolayı, tefekküre, daha doğrusu kendisine zaman ayıramayan Müslüman için bulunmaz bir fırsattır.” dedi.

“Reiki, yoga meditasyon yerine namaz ve itikaf”
Müftü Soykök açıklamasını şöyle tamamladı: “Son yıllarda kimi çevrelerin, hayatın yoğun stresine ve sorunlarına karşı, reiki, meditasyon, yoga gibi bazı uygulamaları yegâne çözüm gibi sunulabilmektedir. Oysa huşû içinde kılınan namaz ile itikaf içinde geçirilen vakitler, sadece bir zihin boşalması değil, aynı zamanda imanın kemale erdirilmesi gayreti, nefis muhasebesi, nefis terbiyesi ve tezkiyesidir aslında. Kişinin nereden geldiğini ve nereye gittiğini derinlemesine tefekkür ederek hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemesi için tamamen kendine ayırdığı vakitlerdir. Bireyin kendini hatırlamasıdır, Rabbini hatırlamasıdır, hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir ve ne yazık ki, bizi rahatlatacak, hayatımızı kolaylaştıracak, dünyamızı yaşanır kılacak huşû içinde kılınan namaz ile tefekkürle geçirilecek itikaf gibi iki önemli alternatif, toplumumuzda unutulmaya yüz tutmuş vaziyettedir. İşte itikaf, bize bizi, bizi biz yapan değerlerimizi, kendimizi, öz benliğimizi hatırlatacaktır. Hz. Peygamber (SAS) bu ibadetin insana kazandıracaklarını şöyle ifade etmiştir: ‘İtikafa giren, günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi iyilikler yazılır.’ Bu duygu ve düşüncelerle Ramazanın feyiz ve bereketinden istifade ederek sağlık ve afiyet içerisinde Kadir gecesine ve bayrama bizleri kavuşturmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

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