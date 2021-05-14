Kediden kurtarıp, beslediği 3 yavru kargadan 2'sini doğaya saldı



MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Tufan Turan (39) kedilerden kurtarıp beslediği 3 yavru kargadan uçabilecek duruma gelen 2'sini doğaya saldı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Tufan Turan, hava almak için 7 Mayıs'ta evinin bahçesine çıktığında, bir kedinin yuvadan düşen 3 yavru kargayı yakalamak üzere olduğunu fark etti. Müdahale edip yavruları kurtaran Turan, onları yuvalarına koymak istedi. Ancak, yuvanın dağıldığını gören Turan, yavruları evinde korumaya aldı. Turan, onları şırıngayla mama ve bahçesinde toprağa kazarak çıkardığı solucanları vererek besledi. Yavrulardan uçabilecek duruma gelen 2'sini doğaya salan Turan, diğer yavrunun ise kanatlarının güçlenmesi için bakımına devam ediyor.

Bir ilaç firmasında çalışan Tufan Turan, "Bir sabah kalktığımda hava almak için bahçeye çıktım. Kedi, yere düşen yavru kargaları yemeye çalışıyordu. Hemen yavru kargaları yakaladım. Ağaç dallarıyla süslediğim kafese koydum. Bahçedeki solucanlardan bularak, her gün 3 veya 4 defa yediriyorum. Anne ve babası sürekli binamızın üzerinde geziyorlar. Arada bir evin panjurlarına da vuruyorlar. Elimizden geldiğince besleyip büyütmeye çalışıyorum. 1 haftadır bendeler, diğer ikisini ağaca koydum. Sadece bu kaldı, kanatları biraz güçsüz. Kanatlarının güçlenmesi ardından bu yavru kargayı da doğaya salacağım. Buradan tüm vatandaşlara da çağrıda bulunayım. Lütfen tüm hayvanları sevelim, hayvanları yaşatmak bizim sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-05-14 11:32:03



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