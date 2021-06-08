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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor: 6 gözaltı

İHA

Manisa emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor: 6 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yaptığı uygulama ve operasyonlarda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramada; 309 adet sentetik uyuşturucu, 27,25 gram da Kannnabinoid maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Ayrıca Şehzadeler ilçesinde de iki adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 400 gram esrar maddesi, 93 kök kenevir bitkisi, 5 adet tarihi sikke ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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