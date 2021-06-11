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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay’ın ilk yardım eğitimi gerçeğini aratmadı

İHA

Kızılay’ın ilk yardım eğitimi gerçeğini aratmadı

Manisa’da Türk Kızılay’ının 153. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında olası kazalarda vatandaşlarda ilk yardım bilincinin oluşturulması amacıyla uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte, vatandaşlarda trafik bilincinin oluşması amacıyla broşür de dağıtıldı.
Manisa’da Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte Türk Kızılay Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Bara Tezel tarafından olası kaza, sara nöbeti ve boğulma gibi durumlarda vatandaşların yapabileceği ilk yardım uygulamaları anlatıldı. İlk olarak olası bir trafik kazasına müdahaleyi anlatan Tezel, kazazede için yapılması gerekenleri ve araç içerisinden çıkarılmasını anlattı. Bisikletten düşme vakalarında da vatandaşların yapabileceği ilk yardım uygulamalarını gösteren Tezel, bu gibi durumlarda düşen kişiye bir şey yedirip içirilmemesi uyarısında bulundu. Ayrıca Tezel, sokak ortasında sara nöbeti geçiren bir kişiye ve boğulma tehlikesi geçiren bir bebeğe yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında da bilgiler verdi. Gerçeği aratmayan uygulamalı ilk yardım eğitimleri vatandaşlardan büyük alkış aldı.
Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı da etkinliğe destek verdi. Etkinlikte Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı. Ayrıca jandarma ekipleri Türk Kızılay tarafından kendilerine verilen ilk yardım eğitimlerini uygulamalı olarak anlattı. Etkinliğin sonunda Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunuldu.
Türk Kızılay'ının 153 yılda birçok fonksiyonu bünyesine kattığını belirten Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, “Aradan geçen 153 yılda farklı fonksiyonları misyon edinen Türk Kızılay'ın misyon edindiği çalışmalardan bir tanesi de farkındalık çalışması. Kuruluşumuzun 153. yılı kapsamında Kızılay’ın toplumda bilinç arttırıcı faaliyetlerinden biri olan ilk yardımı tiyatro haline getirdik. Kızılay, kurulduğu günden sonra üzerine toplumsal direnci arttırma, toplumu afetlere karşı bilinçlendirme ve her türlü ihtiyaç anında ihtiyaç sahiplerine yardım etme gibi misyonları da bünyesine kattı. Biz vatandaşa yardım etmek değil vatandaşın en az yardıma ihtiyaç duyar haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda da her evde bir ilk yardımcı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
153. kuruluş yıldönümü etkinleri kapsamında ilk yardım farkındalığı oluşturduklarını belirten Türk Kızılay Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Özlem Bara Tezel, “Bir ilk yardım farkındalığı oluşturduk. Bizim amacımız her evde bir ilk yardımcı olması. Çünkü insanların kalp krizi sonrası ölümlerini en aza indirebilmek için her evde bir ilk yardımcı olması gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak Türk Kızılay'ın “Her evde bir ilk yardım” kampanyasına destek verdiklerini belirten Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, “Bugün Kızılay'ımızın kuruluş yıldönümü, 14 Haziran da Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü. Biz Türk Kızılay Manisa Şubemizle birlikte daha önce jandarma trafikte görev yapan arkadaşlarımıza ilk yardım eğitimi aldırdık. Her eve bir ilk yardım kampanyasına biz de katkıda bulunduk. Burada hem vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunduk hem de personelimizin trafik kazalarında yapacakları ilk yardım faaliyetlerini gösterdik. Bu faaliyette hem jandarmamızın hem de Kızılay'ımızın hangi faaliyetleri yaptığını vatandaşlarımıza anlattık” ifadelerini kullandı.
Kan ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyen Türk Kızılay Kan Alma Birimi Başkanı Dr. İsmet Nardal, “Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerimizin kan alması durdurulunca Türk Kızılay'ına bu görev verildi. Güvenli kan alma için her türlü çalışmaları yapıyoruz. Kızılay'ımızın kuruluş yıldönümünde biz de burada vatandaşlarımızın kan bağışlarını alıyoruz. Hastanelerimizin acil kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Halkımıza daha hassas davranması ve desek olmasını istiyoruz” dedi.

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