Gördes’in içme suyu, doğal kaynak suyu ile artacak

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme misyonu dahilinde Gördes ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini artırmak için üst kotlardaki kırsal bölgelerden ilçe merkezine doğal kaynak suyu bağlantısının yapılması konusunda gerekli olan Dünya Bankası Kredisi için fizibilite çalışmalarına başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temini noktasında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gördes ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini artırmak için üst kotlardaki kırsal bölgelerden ilçe merkezine doğal kaynak suyu bağlantısı, döşenecek olan içme suyu hatları ile sağlanacak. Yapılacak çalışmalarda gerekli olan Dünya Bankası Kredisi için fizibilite çalışmalarına başlandı.



“MASKİ, Gördes’te yılların sorunlarını çözdü”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdürlük olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa'yı tüm ilçeleriyle birlikte daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için çalıştıklarını ifade etti. Aslay, “Gördes ilçemizde bu güne kadar altyapısından üstyapısına, içme suyu depolarından atıksu arıtma tesisine, dere temizliklerinden menfez çalışmalarına kadar 49 milyon TL yatırım yaptık. Yaptığımız bu yatırımlarla yılların altyapı eksikliklerini giderdik. Vatandaşların su taşkınlarına karşı can ve mal güvenliğini sağlayıp, atıksu arıtma tesisiyle Kum Çayı’nı koruma altına almış olduk. İlçe merkezimizdeki içme suyu sorununu çözmek için de üst kotlardaki kırsal bölgelerden doğal kaynak suyu bağlantılarını yapacağız. Bu kapsamda gerekli olan Dünya Bankası Kredisi için fizibilite çalışmaları başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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